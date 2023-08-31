Агапов заявил, что хочет остаться в ЦСКА

Центральный защитник ЦСКА Илья Агапов рассказал, как отреагировал на свою травму, и заявил, что не рассматривал вариант с уходом в аренду этим летом.

«Не сказать, что сильно. Подавленность, депрессия — не было такого. Меня поддерживали родные и в клубе. Нормально ждал, когда восстановлюсь. Я хочу остаться здесь и доказывать. В последних матчах я выходил на позиции левого латераля. Новая ли это роль для меня? Отчасти да, но не сказать, что прям новое амплуа. Я стараюсь подключаться к атакам и иногда оказываюсь в игре на позиции левого латераля. Но в игре с «Оренбургом» так захотел Владимир Валентинович. Наверное, Ваня Обляков устал. Чувствую ли физическую и моральную возможность играть больше и каждый матч? Да», — приводит слова Агапова Sport24.

В начале июля футболист получил повреждение наружной боковой связки колена и вернулся на поле на прошлой неделе, выйдя на замену в матче 6-го тура РПЛ с «Оренбургом».