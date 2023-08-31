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Сегодня, 18:29

Агапов заявил, что хочет остаться в ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Центральный защитник ЦСКА Илья Агапов рассказал, как отреагировал на свою травму, и заявил, что не рассматривал вариант с уходом в аренду этим летом.

«Не сказать, что сильно. Подавленность, депрессия — не было такого. Меня поддерживали родные и в клубе. Нормально ждал, когда восстановлюсь. Я хочу остаться здесь и доказывать. В последних матчах я выходил на позиции левого латераля. Новая ли это роль для меня? Отчасти да, но не сказать, что прям новое амплуа. Я стараюсь подключаться к атакам и иногда оказываюсь в игре на позиции левого латераля. Но в игре с «Оренбургом» так захотел Владимир Валентинович. Наверное, Ваня Обляков устал. Чувствую ли физическую и моральную возможность играть больше и каждый матч? Да», — приводит слова Агапова Sport24.

В начале июля футболист получил повреждение наружной боковой связки колена и вернулся на поле на прошлой неделе, выйдя на замену в матче 6-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Источник: https://sport24.ru/football/news-573616-agapov-varianty-s-arendoy-ne-rassmatrival-ya-khochu-ostatsya-v-tsska-i-dokazyvat
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Агапов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Роман Ежов

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Динамо

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Квинси Промес

Спартак

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