Relevo: Форвард «Спартака» Николсон может перейти в «Валенсию»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон заинтересовал «Валенсию», сообщает Relevo.

По информации источника, «Валенсия» хочет найти нападающего в последние часы трансферное окна. Кроме Николсона, испанский клуб рассматривает варианты с подписанием Пако Алькасера («Аль-Шарджа»), Рафаэля Сантос-Борре («Айнтрахт») и Мартина Брейтуэйта («Эспаньол»).

В текущем сезоне Николсон не провел ни одного матча за «Спартак». Красно-белые все еще не включили 26-летнего ямайца в заявку на сезон.

Ранее Николсон, выступающий за «Спартак» с 2022 года, провел за команду 43 матча, забил 12 мячей и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро.

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