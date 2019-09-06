Адвокатов Кокорина и Мамаева не будет на заседании по УДО. Адвокатов Пака тоже

Адвокаты экс-футболистов сборной России Павла Мамаева и Александра Кокорина не будут присутствовать на заседании по их условно-досрочному освобождению. Интересы Мамаева представляет Игорь Бушманов, интересы Александра Кокорина и его брата Кирилла — Андрей Ромашов, Татьяна Стукалова, Вячеслав Барик.

Представлять осужденных будет адвокат из Алексеевки Юрий Падалко.

Выездное заседание Алексеевского районного суда будет проходить на территории исправительной колонии, где отбывают срок Кокорины и Мамаев.

Адвокат пострадавшего Дениса Пака Наталья Шатихина также не будет присутствовать на заседании.

— Участие в судебных заседаниях по вопросам УДО является правом потерпевшего. Мы в данном случае не видим необходимости его реализовывать, — цитирует «РИА Новости» Шатихину.