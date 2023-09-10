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Сегодня, 13:21

«Динамо» сделало предложение «Бенфике» по Жоао Виктору

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Жоао Виктор.
Фото Соцсети

Как стало известно «СЭ», «Динамо» обратилось к «Бенфике» с официальным предложением об аренде бразильского защитника Жоао Виктора с правом выкупа.

Однако шансы на переход невысокие — португальцы не выражают заинтересованности в сделке. Последние полгода 25-летний футболист провел в аренде в «Нанте».

Ранее «Чемпионат» сообщал об интересе ЦСКА к Жоао Виктору.

В сезоне-2023/24 защитник принял участие в одном матче «Бенфики» — он провел 25 минут на поле в игре с «Викторией Гимарайнш» (4:0) и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Футбол
ФК Бенфика
ФК Динамо (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
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 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
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 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
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 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
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 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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Ахмат – Краснодар
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Спартак – Сочи
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