Адвокат жены Аршавина: "Андрей забрал машину и вымогает крупную сумму денег. Сын Алисы снял все на камеру"

Марина Дубровская, адвокат Алисы Аршавиной, жены бывшего капитана сборной России и "Зенита" Андрея Аршавина, подтвердила "СЭ" информацию о том, что ее клиент подала заявление в полицию на футболиста.

Как утверждает Алиса, Аршавин вместе с незнакомыми людьми отобрал у нее Mercedes GL 350, а также угрожал посадить ее в тюрьму, если не вернет деньги, которые форвард когда-то ей давал.

В случае, если вина Аршавина будет доказана, ему грозит наказание сразу по нескольким статьям УК РФ.

– Правда, что Алиса подала заявление в полицию на угрозы со стороны Андрея? – вопрос Дубровской.

– Да.

– В чем именно они проявляются?

– Аршавин с незнакомыми Алисе людьми ночью забрал автомобиль. Помимо Андрея там было человек десять. Сын Алисы это все снимал на камеру. Несовершеннолетние дети в тот момент находились в доме и испугались. На этой машине Алиса с детьми постоянно ездила. Потом Андрей стал вымогать крупную денежную сумму, писать сообщения от своего лица и от неизвестных лиц. Алисе стали поступать угрозы, звонки. Она испугалась и обратилась в полицию.

– Все происходило в один день?

– Нет. Это продолжалось несколько дней подряд.

– Есть ли у вас доказательства?

– Есть. Мы все приложили к заявлению. Сейчас правоохранительные органы изучат их и по результатам проверки будут ясны дальнейшие действия.

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– Аршавина вызвали на допрос?

– По моей информации, еще нет.

– Какие статьи УК РФ может затронуть поданное заявление?

– Не готова сейчас перечислять, это не совсем корректно. Но там речь идет именно о вымогательстве, запугивании.

– Почему Аршавин требовал деньги?

– Говорит, что супруга должна вернуть сумму порядка миллиона долларов или евро. Предлагает отдать шубами и драгоценностями, которые остались у Алисы от предыдущего супруга.

– Правда, что у Алисы есть выходы на высокопоставленных лиц?

– Мне это неизвестно.

– Аршавины сейчас проживают вместе?

– Нет. Как долго, не могу сказать.

– Бракоразводный процесс начат?

– Да. 26 февраля пройдет первое заседание в Петербурге. (Арман Мкртчян)