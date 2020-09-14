Адвокат ждет Спаича в «Фейеноорде»

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат заявил, что ждет трансфера защитника «Краснодара» Уроша Спаича.

— У «Фейеноорда» не так много денег на трансферы, — цитирует Адвоката fr12.nl. — Нам предложили вариант с игроком из «Краснодара», так как российский клуб столкнулся с проблемами из-за лимита на легионеров. Он должен скоро приехать.

Спаич в прошлом сезоне провел за «Краснодар» 15 матчей в российском чемпионате, забил один гол. В новом сезоне 27-летний серб еще не выходил на поле.