Адвокат: «Скорее всего, Кокорин сможет сыграть до зимы»

Адвокат Александра Кокорина и Павла Мамаева — Юрий Падалко — рассказал журналистам о нынешнем статусе игроков.

— А кто их встречал? — вопрос Падалко.

— В свете произошедших событий я это комментировать не хочу.

— Почему они не хотели общаться с прессой?

— Задайте им вопрос. Они будут в Москве, вы их увидите, задайте им вопрос. Я работу свою сделал. Поздравил их с выходом на свободу.

— Они в Москву едут сейчас?

— Они едут домой.

— Они делились с вами планами, что дальше?

— У Мамаева — действующий контракт с футбольным клубом «Краснодар». Кокорин буквально вчера заключил трудовое соглашение с «Зенитом». Поэтому он будет в составе «Зенита».

— «Краснодар» же заявил, что будет разрывать с Мамавым контракт.

— Пока действующий контракт. Мы комментируем то, что есть.

— То есть Кокорина еще могут успеть заявить?

— Это к «Зениту» вопрос.

— Он может сыграть до зимы?

— Скорее всего — да.

Кокорин и Мамаев с октября 2018 года по июль 2019-го содержались в СИЗО «Бутырка», а затем были направлены в исправительную колонию общего режима в Алексеевке (Белгородская область). 17 сентября футболисты вышли на свободу. 8 октября они приняли участие в двух драках в центре Москвы, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. (Александр Рогулев)