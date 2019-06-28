Адвокат разъяснил, когда должен начаться процесс этапирования Кокорина и Мамаева

Процесс этапирования нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого в колонию общего режима может начаться только после того, как в начале следующей недели в СИЗО "Бутырка" поступит апелляционный приговор. Об этом "СЭ" сообщил адвокат Кирилла Кокорина – Вячеслав Барик.

Кокорины были приговорены к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Апелляции обвиняемых удовлетворены не были.

– Сегодня материалы дела должны поступить из Мосгорсуда в Пресненский районный, а в начале следующей недели в СИЗО поступит апелляционный приговор, – сказал Барик.

– Сразу после этого всех этапируют?

– С этого момента возникнут основания для начала решения этого вопроса. Как долго он будет решаться – неизвестно.

– Как прокомментируете заявление заместителя главы ФСИН о том, что служба приняла решение все же поместить Кокориных, Мамаева и Протасовицкого в одно и то же место?

– Впервые слышу об этом, не могу ничего пояснить. Не думаю, что всех четверых отправят в одну колонию. (Иван Торопцев)

Кокорин и Мамаев – всё. Как проходил последний суд перед отправкой в колонию // Дело Кокорина и Мамаева. Все эпизоды