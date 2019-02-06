Адвокат Мамаева попросил у обвинения предоставить график ознакомления потерпевших с материалами дела

Сегодня в московском Тверском районном суде рассматривается ходатайство о продлении срока заключения под стражей нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, а также детского тренера Александра Протасовицкого.

Представитель Мамаева отметил, что двое потерпевших затратили на ознакомление с материалами дела по одному дню, а Пак - почти неделю.

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" просит у обвинения предоставить график ознакомления потерпевших с материалами дела. Представитель отметил, что двое потерпевших затратили на ознакомление с материалами дела по одному дню, а Пак - почти неделю.

Прокурор и следователь возражают против этой просьбы, а коллеги-адвокаты и сами обвиняемые - поддерживают. Суд принимает решение удовлетворить просьбу.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!