Адвокат Кокорина сомневается в утверждениях Пака

Сегодня будут рассмотрены апелляции полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого на заключение под стражу до 8 апреля.

"Пак утверждает, что у него была закрытая черепно-мозговая травма. Это противоречит медицинским заключениям. У него содрана левая рука и левая лопатка", – заявил адвокат Кокорина Андрей Ромашов. – Соловчук находился 3 дня на больничном, Пак – 10 дней. А подзащитные уже 5 месяцев под стражей. Где соразмерность?

Суд над Кокориным и Мамаевым. Опять! Live!