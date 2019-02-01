Адвокат Кокорина – о ходатайстве по продлению ареста футболиста: "Следствие может все, мы – ничего"

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина в разговоре с корреспондентом "СЭ" выразил свое мнение по поводу того, что следствие обратилось в Тверской районный суд Москвы с ходатайством о продлении до 8 апреля этого года арестов его подзащитного и хавбека "Краснодара" Павлу Мамаеву​.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу в октябре 2018-го за участие в двух драках в центре Москвы. Футболисты содержатся в столичном СИЗО-2 "Бутырка".



– Это было ожидаемо, – заявил Ромашов. – Пока даже не узнавал на какой день назначили рассмотрение – сегодня весь день провел в изоляторе.

– Заседание назначено на 6 февраля. Вы приходили в СИЗО к Кокорину?

– Да.

– Есть ли какие-то новости?

– Нет. Только начали ознакомление с материалами дела.

– Теперь не осталось шансов на то, что футболистов выпустят из тюрьмы 8 февраля?

– У нас способны и выпустить, и “закрыть”. Следствие может все, мы – ничего. Такое отношение всем уже надоело.

– Чье именно?

– Следствия, прокуратуры, суда. В связи с тем, что все идет на автомате, не рассматриваются доводы, конкретные обстоятельства происшествия, не придается значения доказательствам или их отсутствию. Все происходит, повторю, как под штамповку. Я не понимаю, зачем тогда нам этот суд. Следователи сразу арестовывали бы людей – и все. (Арман Мкртчян)