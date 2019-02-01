Адвокат Кокорина: "Александр настроен на отстаивание своих законных прав"

Татьяна Стукалова, являющаяся адвокатом нападающего "Зенита" Александра Кокорина, заявила, что ее клиент настроен на отстаивание своих прав. Она добавила, что 27-летний форвард внимательно изучает материалы дела.

- Сегодня был первый день ознакомления Александра Кокорина и его защиты с материалами уголовного дела, в результате которого выяснилось, что потерпевшие, уведомленные следователем о необходимости знакомиться с уголовным делом в порядке ст.216 УПК РФ, 26.12.2018г. отказались от этого, ссылаясь на занятость, то есть заняты были трое потерпевших и пять их адвокатов одновременно. Следователь вместо того, чтобы начать выполнение требований ст.217 УПК РФ - ознакомления с материалами дела арестованных обвиняемых и их защитников по причине явного отказа потерпевшей стороны, перенес это ознакомление потерпевших и их адвокатов на 2019 год, вопреки соблюдению сроков разумности расследования дела согласно ст. 6.1 УПК РФ, за счет удержания под стражей обвиняемых.

О времени ознакомления потерпевших и их адвокатов с материалами дела в 2019 году от обвиняемых и их защиты сокрыто. Материалы об этом незаконно изъяты из последнего 16 тома уголовного дела, очевидно, затем, чтобы лишить защиту возможности ссылаться на данные факты в суде при продлении меры пресечения, чем обеспечить ее дальнейшее продление. Это все, что можно рассказать по делу, не нарушая подписку о неразглашении. Однако стало совершенно понятно, почему эта подписка была отобрана, поскольку в материалах дела, с которыми успели ознакомиться защитники, нет практически ни одного документа, составленного без нарушений действующего законодательства, большинство из которых можно отнести к категории существенных.

Настроение у Александра не изменилось, он настроен на отстаивание своих законных прав и справедливости ко всем обвиняемым по этому делу, материалы которого очень внимательно изучает, - написала Стукалова в своем Инстаграме.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Срок содержания под стражей истекает 8 февраля.

Все о чемпионате России - здесь