Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, высказал свое мнение по поводу дела своего подзащитного, его старшего брата, нападающего "Зенита" Александра и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

– Лично я оцениваю результаты слушаний крайне положительно, – цитирует Барика RT. – Дело посыпалось. Обвинение не подтверждается, а в ходе предварительного следствия была допущена масса нарушений. Это касается как оперативно-розыскных действий, так и сбора вещественных доказательств. И конечно же самое главное – это необъективные допросы свидетелей.

– Какое наказание для ваших подзащитных может попросить гособвинитель?

– Оно будет озвучено в прениях сторон. Судя по тому, как прокурор ведет себя во время нашего процесса, предполагаю, что она будет просить реальный и ощутимый срок. По моим ощущениям, речь идет о пяти годах лишения свободы.