Адвокат: "Братьев Кокориных могут отправить в одну колонию, но я сомневаюсь, что это произойдет"

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, сообщил "СЭ" о состоянии здоровья подзащитного, рассказал, будет ли подавать ходатайство на условно-досрочное освобождение, и ответил, насколько вероятно этапирование братьев Кокориных в одну колонию.

– Что со здоровьем Александра Кокорина? На прошлой неделе его отправляли на МРТ.

– Со здоровьем все плохо, ситуация усугубляется. Александра возят на какие-то обследования, но результатов мы не знаем. В колонии будет только хуже, мы говорили об этом в суде во время рассмотрения апелляции.

– Уже ясно, когда и куда этапируют братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого?

– Мне пока неизвестно, когда и куда будут их переводить. После того, как Мосгорсуд пришлет апелляционное определение в изолятор, всех должны этапировать в течение двух недель, но это определение еще не прислали.

– Вы собирались подавать жалобу в ЕСПЧ, но в последнее время об этом практически не говорили. Отказались от этой затеи?

– Насчет ЕСПЧ – посмотрим, будет видно. Мы стараемся не форсировать события в этом плане.

– Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева, заявил, что подаст заявление на УДО в ту же неделю, когда его подзащитный попадет в место отбытия наказания. Какие планы у вас?

– В нашем случае все зависит от администрации колонии. Для того, чтобы подать документы на УДО, нужно, чтобы человек отбыл полгода не в СИЗО, а в колонии. Потом, вопрос в том, поддержит ли администрация ходатайство или нет. Для того, чтобы высказать свое мнение, администрации нужно понаблюдать за человеком. В течение первых 10 дней Кокорины, Мамаев и Протасовицкий будут находиться в карантине, поэтому смысла подавать ходатайство нет – его все равно отклонят. В случае, если ходатайство отклоняют, следующее можно подать только через полгода. У Бушманова, возможно, другие планы, у нас таких планов нет.

– Могут ли Кокориных, Мамаева и Протасовицкого определить в одну колонию?

– Сомневаюсь в этом. Все четверо не окажутся в одном и том же исправительном учреждении, разве что братьев могут этапировать вместе. Впрочем, и здесь тоже есть сомнения.

– В чем они заключаются?

– Как в чем? Кирилла и Александра могут отправить вместе, а могут и не отправить. Поймите, что наше законодательство построено на размытых формулировках и терминах, которые позволяют действовать, кому как вздумается. Поэтому я и сомневаюсь. (Иван Торопцев)

Александр Кокорин и его брат Кирилл были приговорены к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и футбольный тренер Александр Протасовицкий – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Кокорин и Мамаев – всё. Как проходил последний суд перед отправкой в колонию // Дело Кокорина и Мамаева. Все эпизоды