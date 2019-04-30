Татьяна Стукалова, адвокат футболиста "Зенита" Александра Кокорина, сообщила, что приговор может быть вынесен уже 8 мая. В рассмотрении уголовного дела Кокорина и Павла Мамаева объявлен перерыв до 6 мая.

– С 6 мая будет представлять доказательства защита Протасовицкого и младшего Кокорина, – цитируют "РИА Новости" Стукалову. – С этого же дня уйдем в прения, а 8 мая может состояться приговор. Статья 213 (часть 2), как считаю, в деле не подтвердилась, может подтвердиться только в том случае, если обвинение будет основываться на показаниях потерпевших, которым, как видите, ничего в деле, так сказать, не благоволит. И, так скажем, не подтверждает их показания. С первого дня какими были показания ребят, такие они и есть. Никаких подтверждений, что Александр бил водителя Соловчука, нет.

Александр и Кирилл Кокорины, а также полузащитник "Краснодара" Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий обвиняются в участии в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.