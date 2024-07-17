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Сегодня, 13:00

Адиев: «Реакция Семенова на мои решения свела к нулю его шансы остаться в команде»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев в интервью «СЭ» объяснил, почему защитник Андрей Семенов покинул команду.

— Почему расстались с Семеновым, который за последние годы стал уже неким символом «Ахмата»?

— Неоднозначная история. Лично я хотел, чтобы Семенов переподписал контракт с «Ахматом». Но его реакция на какие-то мои тренерские решения свела к нулю шансы Андрея остаться в команде. Поэтому посчитали, что лучшим для всех сторон выходом из ситуации будет расставание.

— Почему при вас Олейников перестал проходить в состав?

— Когда я только возглавил команду, в первых турах он играл у меня. Но мы потерпели поражение от «Локомотива» и «Балтики». И конечно, как тренеру мне надо было что-то менять. Сделали ставку на других исполнителей — пришел результат. Естественно, что из-за этого Иван выпал из основы. Но Олейников остался в обойме. Выходил на замену, а против «Пари НН» появился в стартовом составе. В общем, Ваня с нами, я на него очень сильно рассчитываю. Считаю его одаренным футболистом. Однако конкуренцию никто не отменял. И ему, и остальным нужно проявлять больше рвения, чтобы чаще играть.

— Какой потолок у Садулаева?

— Потолок... Пока бьются наши сердца, мы должны двигаться только вперед и очень требовательно к себе относиться. Видно, что у Лечи очень большой потенциал. А дальше все зависит от него самого. От его голода до побед, от его желания развиваться. Ему еще есть куда расти.

Магомед Адиев. «После победы над ЦСКА сказал игрокам: «Мы еще сделаем «Зенит» чемпионом». Интервью главного тренера «Ахмата» Адиева

Андрей Семенов
Магомед Адиев
РПЛ
ФК Ахмат
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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