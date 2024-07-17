Адиев: «Реакция Семенова на мои решения свела к нулю его шансы остаться в команде»
Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев в интервью «СЭ» объяснил, почему защитник Андрей Семенов покинул команду.
— Почему расстались с Семеновым, который за последние годы стал уже неким символом «Ахмата»?
— Неоднозначная история. Лично я хотел, чтобы Семенов переподписал контракт с «Ахматом». Но его реакция на какие-то мои тренерские решения свела к нулю шансы Андрея остаться в команде. Поэтому посчитали, что лучшим для всех сторон выходом из ситуации будет расставание.
— Почему при вас Олейников перестал проходить в состав?
— Когда я только возглавил команду, в первых турах он играл у меня. Но мы потерпели поражение от «Локомотива» и «Балтики». И конечно, как тренеру мне надо было что-то менять. Сделали ставку на других исполнителей — пришел результат. Естественно, что из-за этого Иван выпал из основы. Но Олейников остался в обойме. Выходил на замену, а против «Пари НН» появился в стартовом составе. В общем, Ваня с нами, я на него очень сильно рассчитываю. Считаю его одаренным футболистом. Однако конкуренцию никто не отменял. И ему, и остальным нужно проявлять больше рвения, чтобы чаще играть.
— Какой потолок у Садулаева?
— Потолок... Пока бьются наши сердца, мы должны двигаться только вперед и очень требовательно к себе относиться. Видно, что у Лечи очень большой потенциал. А дальше все зависит от него самого. От его голода до побед, от его желания развиваться. Ему еще есть куда расти.
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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|20:00
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Ростов – ЦСКА
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|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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