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Сегодня, 13:15

Адиев: «У меня нет никаких вопросов к Агаларову по настрою и самоотдаче»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев в интервью «СЭ» отметил, что он доволен работой на тренировках нападающего Гамида Агаларова.

— Что нужно сделать Агаларову, чтобы вернуться на тот уровень, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Или то достижение — вспышка и сейчас Гамид играет примерно в свою реальную силу?

— Просто так футболист не может забить 15 мячей за сезон — больше всех в лиге. То достижение Гамида не случайность. В «Уфе» игра шла на него, так была выстроена система. У нас немного не так. У меня другие требования к нападающему. Агаларов выполняет много черновой работы. Я и ему лично сказал, и в прессе готов повторить: очень доволен его отношением к тренировкам. Он действительно мотивирован, хочет себя проявить. А голы к нему еще придут. Просто надо учитывать, что Агаларову приходится не только быть все время в створе чужих ворот, но и выполнять тактические элементы, перекрывать определенные зоны. Так что после черновой работы ему не всегда хватает свежести для завершения атак. Но повторюсь: у меня к нему нет никаких вопросов по его настрою и самоотдаче. Все предельно профессионально.

Магомед Адиев. «После победы над ЦСКА сказал игрокам: «Мы еще сделаем «Зенит» чемпионом». Интервью главного тренера «Ахмата» Адиева

Магомед Адиев
РПЛ
ФК Ахмат
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
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 - : -
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