Адиев: «У меня нет никаких вопросов к Агаларову по настрою и самоотдаче»
Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев в интервью «СЭ» отметил, что он доволен работой на тренировках нападающего Гамида Агаларова.
— Что нужно сделать Агаларову, чтобы вернуться на тот уровень, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Или то достижение — вспышка и сейчас Гамид играет примерно в свою реальную силу?
— Просто так футболист не может забить 15 мячей за сезон — больше всех в лиге. То достижение Гамида не случайность. В «Уфе» игра шла на него, так была выстроена система. У нас немного не так. У меня другие требования к нападающему. Агаларов выполняет много черновой работы. Я и ему лично сказал, и в прессе готов повторить: очень доволен его отношением к тренировкам. Он действительно мотивирован, хочет себя проявить. А голы к нему еще придут. Просто надо учитывать, что Агаларову приходится не только быть все время в створе чужих ворот, но и выполнять тактические элементы, перекрывать определенные зоны. Так что после черновой работы ему не всегда хватает свежести для завершения атак. Но повторюсь: у меня к нему нет никаких вопросов по его настрою и самоотдаче. Все предельно профессионально.
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3
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
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8
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
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|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
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|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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