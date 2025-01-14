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Абаскаль назвал переход в «Зенит» решением Соболева: «Важно осознавать последствия»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Футболист «Зенита» Александр Соболев
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» ответил на вопрос о переходе экс-нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

Это его решение, в которое я не могу вмешиваться. В тот момент я получил сообщение от Саши - он написал мне, когда я был в «Гранаде». Правда в том, что в жизни приходится принимать разные решения. Иногда они даются легко, иногда - сложно. Они могут быть политкорректными или не очень. Важно осознавать последствия. Если он так решил, полагаю, у него есть аргументы. Главное, чтобы он не останавливался и выкладывался на сто процентов. Уверяю вас, Соболев способен на многое и еще не сказал последнего слова в футболе, — сказал Абаскаль «СЭ».

27-летний форвард перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В текущем сезон он провел 17 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал голевую передачу. При этом Соболев все еще не отличился голами в этом розыгрыше РПЛ.

Полностью интервью Гильермо Абаскаля читайте на сайте «СЭ».

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
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Краснодар – Кр. Советов
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