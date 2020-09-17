A Bola: Китайский клуб предложил за Тикинью больше, чем «Локомотив»

Нападающий «Порту» Тикинью может не перейти в «Локомотив», сообщает португальское издание A Bola.

Сообщается, что предложение «Локо» превзошел китайский клуб, название которого не указано. Они готовы отдать за игрока 10 миллионов евро, а железнодорожники предложили за него девять миллионов. До этого сообщалось, что он близок к переходу в российский клуб. Теперь потенциальному покупателю осталось прийти к соглашению с «Порту».

29-летний бразилец в сезоне-2019/20 провел в составе «Порту» 48 матчей, забил 19 голов и сделал 3 передачи. Его контракт с португальцами истекает в июне 2021 года.