A Bola: «Динамо» опережает «Спартак» в борьбе за Ристовски

«Динамо» является главным претендентом на защитника «Спортинга» Стефана Ристовски. Бело-голубые опережают в этой борьбе другой московский клуб — «Спартак», сообщает A Bola.

«Динамо» намерено взять 28-летнего игрока в аренду с опцией выкупа за 2,5-3 миллиона евро. Однако португальский клуб хочет продать футболиста сразу.

В прошлом сезоне Ристовски провел в составе «Спортинга» 26 матчей и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

На счету Ристовски также 52 матча и 1 забитый мяч в составе сборной Македонии.