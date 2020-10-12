РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

A Bola: «Динамо» опережает «Спартак» в борьбе за Ристовски

10:49
Стефан Ристовски (слева). Фото Instagram
Стефан Ристовски (слева). Фото Instagram
Теги:

«Динамо» является главным претендентом на защитника «Спортинга» Стефана Ристовски. Бело-голубые опережают в этой борьбе другой московский клуб — «Спартак», сообщает A Bola.

«Динамо» намерено взять 28-летнего игрока в аренду с опцией выкупа за 2,5-3 миллиона евро. Однако португальский клуб хочет продать футболиста сразу.

В прошлом сезоне Ристовски провел в составе «Спортинга» 26 матчей и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

На счету Ристовски также 52 матча и 1 забитый мяч в составе сборной Македонии.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир