Леонид Слуцкий: "ЦСКА не в лучшем состоянии"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения в матче 16-го тура чемпионата России от "Крыльев Советов" (0:2) заявил, что тренерскому штабу предстоит найти причины неудачи армейцев. Наставник выразил надежду, что красно-синие смогут сыграть лучше в предстоящей встрече 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Вольфсбурга".

– У нас не получилась игра в атаке и обороне, – сказал Слуцкий в эфире телеканла "Матч ТВ". – Не могу однозначно сказать, что повлияло. Это комплекс причин. Команда не в лучшем состоянии проводит концовку года. Нужно стараться играть и использовать моменты. Будем разбираться. Надеюсь, что сможем показать лучшую игру в матче с "Вольфсбургом".

– Думбья никак не мог сегодня выйти на поле?

– Думбья не смог играть из-за травмы, которую получил в сборной.

– Сборная повлияла на подготовку к встрече?

– Сборная не помогла и не помешала. Просто текущее состояние ЦСКА не лучшее. Допускаем определенные ошибки.