Алексей Сафонов: "Гранат в "Зените"? По-моему, нет темы для разговора"

Известный агент Алексей Сафонов прокомментировал появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что защитник "Динамо" Владимир Гранат может перейти в "Зенит". В текущем сезоне в чемпионате России 26-летний футболист провел 4 матча.

– Я не вел переговоры по Гранату, – сказал Сафонов. – Им занимается другой агент, но и он, насколько знаю, не вел. У него действующий контракт с "Динамо", нет темы для разговора. Конечно, никогда не говори "никогда", но никаких переговоров не было. Сейчас просто лотерея какая-то, людям писать не о чем. Слава богу, что у меня нет игроков в "Анжи"... (Виталий АЙРАПЕТОВ)