"Томь" усилилась голкипером сборной Черногории

Первым приобретением "Томи" в нынешнем межсезонье стал вратарь сборной Черногории Младен Божович, соглашение с которым рассчитано на три года. До этого он выступал за венгерский "Видеотон". И по свидетельству местной прессы, своей уверенной игрой помог клубу пробиться в Лигу Европы.

– Нам был необходим опытный голкипер, который бы сумел быстро найти контакт с новыми партнерами по обороне, – сказал корреспонденту "СЭ" генеральный директор томского клуба Артем Фоменко. – Думаю, у Младена это получится. Ему 28 лет и на его счету почти тридцать матчей за национальную команду. По мнению экспертов нашей селекционной службы, он одинаково уверенно чувствует себя как на выходах, так и на линии ворот. Немаловажно и то, что Божович перешел в "Томь" на правах свободного агента. (Александр ЛЬВОВ)