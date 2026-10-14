Батраков забил «Барселоне». Но как остановить ее атаку, «Галатасарай» так и не придумал

Гол Батракова, дуэль Йылмаза и Гордона и монструозная «Барса».

«Батраков хорошо адаптируется. В атаке он уже действует прекрасно, у него навыки на высшем уровне. Здесь, в «Галатасарае», он начал подтягивать оборонительные действия. Ему надо в этом прибавлять. К тому же его прошлый клуб не играл в такой агрессивный прессинг, как играем мы», — сказал накануне матча с «Барселоной» Окан Бурук, главный тренер «Галатасарая».

При этом Бурук тактично умолчал о том, выпустит ли Алексея Батракова в старте против «Барселоны». Учитывая, что в 3 из 5 матчей турецкой Суперлиги россиянин начинал игру на скамейке запасных, можно было ожидать того же и в ЛЧ.

Бурук порадовал: доверил Батракову место в старте, и Алексей сыграл против команды своей мечты почти час. Что из этого вышло — теперь уже часть истории.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

13 октября, 22:00. Rams Park (Стамбул)

Первый тайм

Хозяева попытались начать смело. Это касалось не только переходных фаз, но и игры на мяче.

К примеру, против плотного прессинга «Барселоны» пробовали использовать не только позиционные ротации (номинальный левый защитник Исмаил Якобс вышел играть в центре), но и короткие розыгрыши от вратарской. Их цель — разбить стартовую волну давления гостей и создать пространство за спинами футболистов группы атаки «Барселоны».

Здесь хозяева вышли из-под прессинга в ситуации 4 против 5.

Практически идентичная ситуация, но со сменой ролей: теперь уже Барыш Йылмаз принимает мяч под давлением, а Давинсон Санчес располагается шире, готовясь получить от турка передачу в безопасной точке и развить атаку краем.

Что касается игры у чужих ворот, «Галатасарай» старался отзеркалить «Барселону»: много и активно прессинговал опорников и пытался сдвоить фланг справа, чтобы продавить связку Педри — Мартин. При этом атакующая группа создала причудливую энтропию: Акгюн, Осимхен и Леау (португалец в наименьшей степени) активно перемещались по всему периметру финальной трети, менялись позициями и старались действовать по мячу, а не по защитникам.

Батраков, и это было заметно по первым минутам, несколько терялся на их фоне. И дело не в отсутствии прямого контакта с мячом — Алексей не всегда успевал сориентироваться по ситуации и вовремя выдвинуться в опеку. Пару раз Осимхен буквально указывал россиянину на его зону ответственности: выбеги, мол, на Педри/Мартина, сыграй агрессивнее.

Чем дальше, тем быстрее Батраков осваивался. Вскоре он оказался самым эффективным игроком хозяев в прессинге. Пока Осимхен и партнеры действовали персонально, Алексей старался отрезать потенциальных адресатов от передач, стоя на пути мяча (так называемое перекрытие тенью — cover shadow).

Бывало, впрочем, и по-другому. Вот здесь Батраков выдвигается выше остальных, оказывая давление на вратаря.

К сожалению, возможностей проявить себя на мяче у россиянина было не так много. Оно и неудивительно: первые полчаса «Галатасарай» владел мячом около 35 процентов времени, и большую часть этого времени занимали перекаты в задней линии. Зато, едва по-настоящему потрогав мяч, Алексей сам и организовал, и завершил голевую атаку.

Сначала принял мяч от Угурджана Чакыра, разогнав контрвыпад со своей половины поля пасом на Леау...

...а затем набежал вторым темпом вслед за Осимхеном и пробил.

Рикошет, гол.

После этого, словно осмелев, Батраков, как и весь «Галатасарай», начал действовать чуть раскрепощеннее. Например, Алексея можно было обнаружить слева, на позиции Леау, куда он смещался, уходя от опекавших его в центре игроков гостей.

К слову, о гостях. Помимо абсолютной доминации на любом участке поля, великолепного выхода из-под прессинга (Педри умудрялся накручивать по три соперника прямо у своей штрафной) и классной игры крайков на грани офсайда, «Барселона» подарила зрителям приятную глазу и очень устойчивую связку Энтони Гордон — Жоау Канселу.

Против хозяйского блока 4-4-2 каталонцы стягивали большие силы (2-2-6 в затяжных атаках и постоянный круговорот футболистов у чужой штрафной), а солировали в этих позиционках преимущественно Энтони и Жоау. Задумка тандема была простой — намагнитить на себя как можно больше игроков соперника (главное — Йылмаза, самого тактически подкованного), разгрузив зону под врывы Дани Ольмо.

При этом роли менялись. Как только Гордон чувствовал, что по нему начинают играть персонально, он сознательно уходил глубже, а Канселу — шире. Там, на фланге, он мог принимать передачи на линии офсайда, разгоняя атаки в одиночку.

А под занавес тайма Жоау окончательно стал главным героем «Барселоны» — забил, подключившись из глубины вторым темпом.

Второй тайм

Во второй сорокапятиминутке обострилась дуэль, ставшая магистральной для всего матча: Йылмаз — Гордон.

Сначала Барыш, до того довольно успешно купировавший угрозу от англичанина, зевнул его смещение на правый фланг в ситуации со вторым голом «Барсы». Итог — у Энтони предголевая.

А в эпизоде с третьим голом Йылмаз слишком рано отклеился от Гордона. Англичанин сбежал от него во вратарскую, а партнеры по обороне не успели среагировать — лишь попытались заблокировать сам удар.

Проблема, разумеется, была не только в Йылмазе, но его игра подчеркивает общую симптоматику — «Галатасарай» устал, пытаясь играть в темпе «Барселоны». Отсюда и скорые замены.

На 58-й минуте Бурук сделал сразу три замены, убрал в том числе Батракова. После матча он скажет: «Проявилась усталость. Лемине не хватало игрового тонуса, а Батраков сказал нам в перерыве, что начинает уставать. Поэтому при счете 1:3 мы выпустили Лесли Угочукву в пару к Лукасу Торрейре, чтобы повысить надежность в центре поля».

Уплотнить центр хозяевам действительно удалось. Но «Барселону» это не остановило. В ход пошли классические каталонские розыгрыши через третьего. Прямо в центральном круге. Прямо под давлением.

Вот самый яркий эпизод.

А в защите гости действовали еще более смело, чем «Галатасарай» в дебюте первого тайма. Чего стоит одна только передача Родри назад. Мало того что пас был сделан под давлением: испанец решился на него, видя, что корпусом Осимхен уже лег в сторону потенциального вектора передачи. Между тем справа оставался открытым крайний защитник.

Остаток второй половины встречи «Барселона» провела в перекатах. Местами стерильных, но почти всегда опасных: если хозяева начинали кучковаться, разрушая структуру блока, гости (преимущественно Ямаль) тут же делали передачи между линиями, вскрывая оборону турецкой команды.

Ну и куда же без классических ромбов в центре: трио полузащитников в роли разыгрывающих (Родри — метроном, Педри — транзистор, Ольмо — ближе к атаке) и безотказно работающие связки с фланговыми футболистами.

По сути — образцовый матч для Ханси Флика. И хороший урок для «Галатасарая». Батраков открыл счет, но стамбульцы проиграли — 1:4.