«Зенит» победил махачкалинское «Динамо» в Кубке
«Зенит» победил махачкалинское «Динамо» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.
В начале матча нападающий бело-голубых Гамид Агаларов реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. В конце первого тайма защитник «Зенита» Кевин Андраде сравнял счет.
Во втором тайме Амир Мусаев забил второй гол гостей.
«Зенит» с 11 очками лидирует в группе С. Махачкалинское «Динамо» (1 очко) занимает четвертое место.
В 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» сыграет с «Балтикой» в Калининграде, а «Динамо» встретится с «Крыльями Советов» в Самаре. Оба матча состоятся 29 октября.
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