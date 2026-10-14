«Зенит» победил махачкалинское «Динамо» в Кубке

«Зенит» победил махачкалинское «Динамо» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

В начале матча нападающий бело-голубых Гамид Агаларов реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. В конце первого тайма защитник «Зенита» Кевин Андраде сравнял счет.

Во втором тайме Амир Мусаев забил второй гол гостей.

«Зенит» с 11 очками лидирует в группе С. Махачкалинское «Динамо» (1 очко) занимает четвертое место.

В 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» сыграет с «Балтикой» в Калининграде, а «Динамо» встретится с «Крыльями Советов» в Самаре. Оба матча состоятся 29 октября.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

14 октября, 18:30. Анжи Арена (Каспийск)

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