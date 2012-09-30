У Помазана подозрение на перелом ребра

Вратарь "Анжи" Евгений Помазан в столкновении с форвардом Шамилем Асильдаровым получил травму в первом тайме матча 10-го тура с "Волгой". Голкипер был заменен на 15-й минуте, вместо него вышел недавно покинувший лазарет Владимир Габулов. По предварительным прогнозам, у 23-летнего стража ворот подозрение на перелом ребра, передает из Махачкалы спецкор "СЭ" Антон МАТВЕЕВ.