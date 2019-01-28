5:0! "Зенит" разгромил "Ростов"

"Зенит" на турнире в Катаре разгромил "Ростов" (5:0). Голами в составе сине-бело-голубых отметились Далер Кузяев, Артем Дзюба, Олег Шатов и Денис Терентьев (дважды).
Команда Сергея Семака с 3 очками заняла третья место, команда Валерия Карпина (1 очко) стала последней.
"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:5 (0:1)
Голы: Кузяев, 40 (0:1). Дзюба, 53 (0:2). Шатов, 60 (0:3). Терентьев, 86 (0:4). Терентьев, 88 (0:5).
"Ростов": Абаев (Айдаров, 46), Хаджикадунич (Новосельцев, 46), Логашов (Плиев, 46), Ингасон (Сухомлинов, 72), Паршивлюк, Гацкан, Зайнутдинов (Зуев, 46), Глебов (Трошечкин, 64), Скопинцев (Щадин, 46), Сигурдарсон (Кьяртанссон, 46), Ионов (Попов, 67).
"Зенит": Лунев, Смольников (Анюков, 46), Нету (Мевля, 63), Иванович (Скроботов, 79), Жирков (Набиуллин, 46), Эрнани (Оздоев, 46), Маркизио (Краневиттер, 63), Мусаев (Терентьев, 79), Мак (Ригони, 46), Кузяев (Шатов, 46), Дзюба (Заболотный, 63).
Предупреждения: Глебов, 16. Гацкан, 75.
28 января. Доха. Стадион "Доха Спортс Сити".
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