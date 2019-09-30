Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал увольнение Олега Кононова с поста главного тренера «Спартака».

— В игровых видах спорта действует старое правило — побеждают игроки, а проигрывает тренер, — цитирует «РИА Новости» Медведева. — Четыре поражения подряд — это даже для самого терпеливого менеджмента клуба, который ставит перед собой самые высокие задачи, у которого большой бюджет, слишком. Ясно, что терпение имеет свои границы. А самое главное ведь не только в том, что нет результата в таблице, а в том, что не было игры. Такова сложная судьба тренера.

Я думаю, что менеджмент «Спартака» исходил не только из количества очков, но и из того, что отсутствует игра. И, конечно, из неудач в Лиге Европы, которые ударили не только по клубу, но и по российскому футболу, стали малоприятными событиями. Теперь мы в меньшинстве должны бороться за очки, чтобы сохранить третье место в Лиге чемпионов.

Прошла треть чемпионата, так что любой клуб может поправить положение. «Спартак» и «Зенит» всегда принципиальные соперники, вне зависимости от турнирного положения. Матчи со «Спартаком» будут у нас традиционно очень напряженными.

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