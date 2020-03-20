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30 лет назад не стало Льва Яшина

09:00
Лев Яшин. Фото Олег Неелов.
Лев Яшин. Фото Олег Неелов.
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20 марта 1990 года скончался легендарный советский вратарь Лев Яшин.

Яшин — олимпийский чемпион (1956 год), чемпион Европы (1960), многократный чемпион СССР, единственный в мире вратарь-обладатель награды «Золотой мяч». Это и стало основанием для того, чтобы Международная федерация футбола признала его лучшим вратарем XX века. Яшин — первый вратарь в отечественном футболе, отстоявший «на ноль» 100 матчей в национальных первенствах. Его 11 раз и признавали лучшим голкипером Советского Союза.

За форму в черных тонах, феноменальную подвижность и прыгучесть Яшина прозвали «Черной пантерой». Другие называли его «Черным пауком». Французский журнал France Football учредил премию лучшему голкиперу мира, получившую имя советского вратаря Льва Яшина.

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