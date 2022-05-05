Заслуженный тренер России Александр Тарханов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном сокращении финансирования «Спартака».

«Если такое произойдет, то, наверное, будет меньше дорогих иностранцев и больше русских футболистов. Как это может повлиять на команду? Изначально может, но видите, как «Краснодар» перешел на молодежь и многие играют хорошо. Здесь главное не финансы, а как работать с футболистами и как их уровень повышать», — сказал Тарханов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Как ранее стало известно «СЭ», бюджет «Спартака» к 2023 году составит 8 миллиардов рублей, а к 2024 — снизится в два раза, до 4 миллиардов рублей.

«Спартак» занимает десятое место с 34 очками в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 27 туров.