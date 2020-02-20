19 лет назад Гинер стал президентом ЦСКА

19 лет назад президентом ЦСКА стал бизнесмен Евгений Гинер.

В феврале 2001 года Гинер занял президентский пост. 49 процентов акций клуба в то время владела компания Bluecastle Enterprises Limited, контролируемая Гинером. К 2013 году Bluecastle стала единственным владельцем клуба. Летом 2016 года было завершено строительство нового стадиона ЦСКА.

При Гинере ЦСКА шесть раз стал чемпионом России, семь раз выиграл Кубок страны и еще семь раз — Суперкубок России. В 2005 году московские армейцы выиграли Кубок УЕФА. 59-летний Евгений Гинер также был президентом РФС с 2004 по 2006 год. С 5 апреля 2013 занимает пост главы финансового комитета РФС.