"Анжи" отправляется в Новогорск
Завтра махачкалинский "Анжи" начинает недельный сбор в Новогорске, сообщает корреспондент "СЭ Интернет" Александр ПОЛЯКОВ. Основной целью сбора является подготовка к предстоящим матчам Кубка России и Кубка УЕФА. Контрольных игр не запланировано.
На сборе будет отсутствовать Сергей Яскович, который получил вызов в сборную Белоруссии. Александру Маркарову предстоит также решить проблему вратаря. Ответ на вопрос, кто займет место в воротах в двух ответственных играх, мы узнаем только после сбора.
Травмированными у "Анжи" остаются Будунов, Дмитриев, а также заявленный после первого круга голкипер Муйчинович. Все трое, по оценкам врачей, на поле в этом году не выйдут. Ввиду этого, главному тренеру махачкалинцев предстоит решить, кому доверить место в линиях обороны и нападения.
8 сентября "Анжи" предстоит матч Кубка России против подмосковных "Химок".
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|10
|8
|2
|0
|29-3
|26
|
2
|Ростов
|10
|6
|4
|0
|19-12
|22
|
3
|ЦСКА
|10
|6
|2
|2
|21-9
|20
|
4
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|21-14
|20
|
5
|Спартак
|10
|6
|1
|3
|22-11
|19
|
6
|Сочи
|10
|5
|2
|3
|17-16
|17
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|16-11
|16
|
8
|Ахмат
|10
|4
|2
|4
|15-16
|14
|
9
|Оренбург
|10
|4
|0
|6
|14-26
|12
|
10
|Н. Новгород
|10
|3
|3
|4
|16-18
|12
|
11
|Кр. Советов
|10
|2
|4
|4
|10-14
|10
|
12
|Локомотив
|10
|2
|3
|5
|13-18
|9
|
13
|Химки
|10
|2
|2
|6
|11-19
|8
|
14
|Факел
|10
|1
|5
|4
|13-20
|8
|
15
|Урал
|10
|1
|1
|8
|5-19
|4
|
16
|Торпедо
|10
|1
|1
|8
|5-21
|4
|1.10
|14:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|1.10
|19:00
|
Локомотив – Урал
|- : -
|2.10
|14:00
|
Факел – Торпедо
|- : -
|2.10
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|2.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|2.10
|19:00
|
Н. Новгород – Спартак
|- : -
|3.10
|19:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|8
|П
|
|
Никита Бурмистров
Сочи
|4
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|4
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|9
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|4
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|5
|1
|1