"Анжи" отправляется в Новогорск

Травмированными у "Анжи" остаются Будунов, Дмитриев, а также заявленный после первого круга голкипер Муйчинович. Все трое, по оценкам врачей, на поле в этом году не выйдут. Ввиду этого, главному тренеру махачкалинцев предстоит решить, кому доверить место в линиях обороны и нападения.