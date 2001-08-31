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31 августа 2001, 09:10

"Анжи" отправляется в Новогорск

Александр ПОЛЯКОВ
Читать «СЭ» в
&amp;quot;Анжи&amp;quot; отправляется в Новогорск
Фото «СЭ»

    Завтра махачкалинский "Анжи" начинает недельный сбор в Новогорске, сообщает корреспондент "СЭ Интернет" Александр ПОЛЯКОВ. Основной целью сбора является подготовка к предстоящим матчам Кубка России и Кубка УЕФА. Контрольных игр не запланировано.

    На сборе будет отсутствовать Сергей Яскович, который получил вызов в сборную Белоруссии. Александру Маркарову предстоит также решить проблему вратаря. Ответ на вопрос, кто займет место в воротах в двух ответственных играх, мы узнаем только после сбора.

    Травмированными у "Анжи" остаются Будунов, Дмитриев, а также заявленный после первого круга голкипер Муйчинович. Все трое, по оценкам врачей, на поле в этом году не выйдут. Ввиду этого, главному тренеру махачкалинцев предстоит решить, кому доверить место в линиях обороны и нападения.

    8 сентября "Анжи" предстоит матч Кубка России против подмосковных "Химок".

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