17-летний Захарян рассказал о самой дорогой покупке и своих месячных тратах
12:40
Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян в интервью «СЭ» рассказал сколько ему нужно денег для комфортной жизни.
— Твоя самая дорогая покупка на данный момент?
— Айфон. Купил с первых премиальных, которые пришли за игры в «Динамо-2».
— Сколько денег в месяц тебе нужно для комфортной жизни?
— Для комфортной жизни? Думаю, тысяч сто мне хватит.
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