Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал идею сокращения РПЛ до 12 команд.

— Нашему чемпионату действительно нужна реформа. Но 12 команд — это большая глупость. Для чего построили отличные, комфортные, новые стадионы? Они будут простаивать? Да и не надо ничего нового выдумывать. Все уже давно известно. За океаном.

— Что вы имеете в виду?

— Плей-офф. На первом этапе играют все 16 команд. А на втором — восемь лучших борются за медали. Это же интересно! Там ведь появляется непредсказуемость. Каждый по идее может выбить каждого. Интрига! У нас в волейболе одна из сильнейших лиг в мире. И там действует принцип игры на выбывание. Тут вам и коммерческий успех. Помните переходный чемпионат? В третьем круге как все рубились — глаз не оторвать! Хорошо, что пошла дискуссия. А 12 команд... Ну, сыграет «Зенит» четыре раза со «Спартаком». И сразу повысится мастерство футболистов?

— Нет?

— А как оно повысится, если нет системы подготовки, не внедряется научный подход? Прежде всего, надо инвестировать в воспитание молодых футболистов, своих кадров. Мне еще непонятно, почему ФНЛ и ПФЛ должны проводиться по системе премьер-лиги? Почему они не играют летом? Это же дикость какая-то! «Зенит-2» начинает свои матчи в апреле. А что люди делают четыре месяца?!

— Надо возвращаться к прежней системе — «весна-осень»?

— Пусть РПЛ играет в рамках европейского календаря. А ФНЛ и ПФЛ по системе «весна-осень». Почему бы и нет? Ребята, все это надо просчитать, продумать. Самое печальное, что никто не обращает внимания на науку. Мы же были пионерами в этом деле. Лобановский, Морозов, Зонин. Какое наследие! У них уже были комплексные бригады при командах. Есть же Гаджиев. Почему травмы пошли косяком? Где научное обоснование? Надо, наконец, собрать научный совет.

(Виталий Айрапетов)

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