Журавель объяснил, почему сейчас читает «Гарри Поттера»

Известный журналист и комментатор Тимур Журавель в интервью «СЭ» рассказал, какую книгу сейчас читает.

— Лучшая книга, которая побывала в ваших руках за последнее время?

— «Гарри Поттер». Моему сыну три с половиной года. По паспорту Тимофей, но дома зовем его Тео. Недавно задумался: вот подрастет, начнет читать. Наверняка заинтересуется историей юного волшебника из романов Джоан Роулинг. Если я скажу, что ничего о нем не знаю, это будет отцовское упущение.

И я взялся за «Гарри Поттера». Получаю огромное удовольствие. Сейчас для меня это действительно лучшая книга. Написана виртуозно. Когда ее открываю, просто улетаю в другой мир, забывая обо всем.