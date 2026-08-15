«Алавес» разгромил «Хетафе» на старте нового сезона Ла лиги

«Алавес» одержал крупную победу над «Хетафе» в домашнем матче 1-го тура чемпионата Испании сезона-2026/27 — 3:0.

Хозяева забили гол во втором тайме и два мяча — в добавленное время. У команды отличились Науэль Теналья, Мариано Диас и Микель Родригес. Диас также сделал две результативные передачи.

Гости на 42-й минуте остались в меньшинстве после удаления защитника Кико Фемении.

Во 2-м туре «Алавес» 20 августа сыграет против «Райо Вальекано», а «Хетафе» 23 августа встретится с «Расингом».