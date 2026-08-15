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15 августа, 22:36

«Алавес» разгромил «Хетафе» на старте нового сезона Ла лиги

Алина Савинова

«Алавес» одержал крупную победу над «Хетафе» в домашнем матче 1-го тура чемпионата Испании сезона-2026/27 — 3:0.

Хозяева забили гол во втором тайме и два мяча — в добавленное время. У команды отличились Науэль Теналья, Мариано Диас и Микель Родригес. Диас также сделал две результативные передачи.

Гости на 42-й минуте остались в меньшинстве после удаления защитника Кико Фемении.

Во 2-м туре «Алавес» 20 августа сыграет против «Райо Вальекано», а «Хетафе» 23 августа встретится с «Расингом».

Чемпионат Испании. Ла лига. 1-й тур.
15 августа, 20:30. Мендисорроса (Витория)
Алавес
3:0
Хетафе
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Футбол
ФК Алавес
ФК Хетафе
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Нападающий Ферран Торрес перешел в «ПСЖ» из «Барселоны»

«Севилья» забила на 90+7-й минуте с пенальти и победила «Райо Вальекано» в 1-ом туре Ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алавес 1 1 0 0 3-0 3
2
 Севилья 1 1 0 0 2-1 3
3
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
4
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
5
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
6
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
7
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
8
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
9
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
10
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
11
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
15
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
16
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
17
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
19
 Р. Вальекано 1 0 0 1 1-2 0
20
 Хетафе 1 0 0 1 0-3 0
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36 тур
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38 тур
15.08 20:30 Алавес – Хетафе 3 : 0
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано 2 : 1
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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ЖК
Г
Ривера Альваро Гарсия
Ривера Альваро Гарсия

Райо Вальекано

 1
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 1
Микель Родригес
Микель Родригес

Алавес

 1
П
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 2
И К Ж
Кико Фемения
Кико Фемения

Хетафе

 1 1 0
Кике Салас
Кике Салас

Севилья

 1 1 0
Люсьен Агуме
Люсьен Агуме

Севилья

 1 0 1
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