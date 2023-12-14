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Месси и Роналду не попали в топ-10 популярных спортсменов по запросам в Google в 2023 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и форвард саудовского «Аль-Насра» Кришитану Роналду не попали в десятку самых популярных спортсменов, которых искали через Google в 2023 году, сообщает Indian Express.

Самым популярным спортсменом по запросам в Google в 2023 году стал защитник клуба НФЛ «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин. Вторым стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Третьим стал игрок команды НФЛ «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси.

36-летний Месси в 2023 году в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».

В текущем сезоне Роналду провел 22 матча за «Аль-Наср» во всех турнирах, забил 20 мячей и сделал 10 результативных передач. Он выступает в чемпионате Саудовской Аравии с начала этого года.

Топ-10 самых популярных спортсменов по запросам в Google в 2023 году

1. Дамар Хэмлин (НФЛ);

2. Килиан Мбаппе (Футбол);

3. Трэвис Келси (НФЛ);

4. Джа Морант (Баскетбол);

5. Гарри Кейн (Футбол);

6. Новак Джокович (Теннис);

7. Карлос Алькарас (Теннис);

8. Рачин Равиндра (Крикет);

9. Шубман Гилл (Крикет);

10. Кайри Ирвинг (Баскетбол).

Источник: https://indianexpress.com/article/sports/google-year-in-search-virat-kohli-rohit-sharma-messi-ronaldo-missing-in-top-10-searched-athletes-9066187/
Гарри Кейн
Килиан Мбаппе
Баскетбол
Теннис
Футбол
Кайри Ирвинг
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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12
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14
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15
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