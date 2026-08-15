«Барселона» возглавила рейтинг клубов Ла лиги по тратам на футболистов за последние 10 лет

«Барселона» потратила на приобретение игроков за последние 10 сезонов больше всех клубов чемпионата Испании, сообщил портал Transfermarkt.

По данным источника, каталонцы потратили на трансферы 1,4 миллиарда евро. Второе место в рейтинге занимает «Атлетико» (1,3), а третье — «Реал» (1,28).

На четвертом месте по тратам на трансферы в Ла Лиге оказалась «Севилья» (555 миллионов евро), а на пятом — «Вильярреал» (472 миллиона).

В сезоне-2025/26 «Барселона» набрала 94 очка и стала чемпионом Испании. Второе место с 86 баллами занял «Реал».