Коллекция футболок Месси с ЧМ-2022 продана на аукционе за 7,8 миллиона долларов

Коллекция футболок капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с ЧМ?2022 продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 7,8 миллиона долларов.

В выставленный на аукцион комплект вошла форма, в которой 8-кратный обладатель «Золотого мяча» выходил на поле в двух матчах группового турнира, трех играх плей-офф и в финале.

Однако коллекция не смогла побить рекорд майки Майкла Джордана, за которую отдали 10,1 миллиона. Это стало самой крупной суммой, когда-либо выплаченной за спортивные памятные вещи.

По данным Daily Mail, часть доходов от продажи лота пошла на благотворительность.