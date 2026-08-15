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Енисей — КАМАЗ: прямая трансляция матча ФНЛ, где смотреть онлайн видео 15 августа 2026

15 августа, 10:30

«Енисей» — «КАМАЗ»: прямая трансляция матча ФНЛ

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ФК «Енисей»

«Енисей» и КАМАЗ сыграют в 6-м туре PARI Первой лиги в субботу, 15 августа. Матч в Красноярске на стадионе имени Ленинского комсомола начнется в 12.00 по московскому времени.

«Енисей» — КАМАЗ: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Енисей» — КАМАЗ отслеживайте в матч-центре «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 6-й тур.
15 августа, 12:00. Центральный (Красноярск)
Енисей
2:2
КАМАЗ

Смотреть игру в прямом эфире можно в официальной группе Лиги PARI в социальной сети «ВКонтакте». Трансляция матча 6-го тура уже заявлена на платформе «VK Видео».

После 5-го тура Первой лиги «Енисей» занимал шестое место с 8 очками, его предыдущим соперником был «Текстильщик» (0:0). КАМАЗ набрал 1 очко и идет 17-м в таблице, в предыдущем туре челнинцы уступили «Волге» (1:2).

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 6 6 0 0 19-6 18
2
 Велес 6 4 0 2 7-8 12
3
 Урал 6 3 2 1 10-2 11
4
 Спартак Кс 5 3 2 0 10-4 11
5
 Торпедо 6 3 1 2 10-5 10
6
 Сочи 6 3 1 2 11-7 10
7
 Ротор 6 3 1 2 11-8 10
8
 Енисей 6 2 3 1 10-9 9
9
 Шинник 6 2 3 1 9-8 9
10
 Уфа 5 2 2 1 7-6 8
11
 Арсенал 6 2 2 2 5-9 8
12
 Волга 6 2 0 4 6-9 6
13
 Челябинск 6 2 0 4 7-12 6
14
 Нефтехимик 6 2 0 4 3-10 6
15
 Ленинградец 6 1 2 3 3-8 5
16
 СКА-Хабаровск 6 1 0 5 4-11 3
17
 Текстильщик 6 0 3 3 4-8 3
18
 КАМАЗ 6 0 2 4 6-12 2
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34 тур
14.08 18:00 Нефтехимик – Шинник 0 : 2
14.08 19:30 Ротор – Урал 1 : 1
15.08 08:00 СКА-Хабаровск – Велес 2 : 0
15.08 12:00 Енисей – КАМАЗ 2 : 2
15.08 13:30 Челябинск – Торпедо 0 : 4
15.08 16:00 Ленинградец – Арсенал 0 : 0
15.08 17:00 Текстильщик – Нижний Новгород 1 : 3
16.08 11:30 Сочи – Волга 1 : 0
17.08 19:30 Спартак Кс – Уфа - : -
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ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 8
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 7
Илья Азявин
Илья Азявин

Шинник

 4
П
Артем Симонян
Артем Симонян

Ротор

 4
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 4
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 3
И К Ж
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 5 1 2
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 5 1 1
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 5 1 1
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