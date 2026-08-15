«Енисей» — «КАМАЗ»: прямая трансляция матча ФНЛ

«Енисей» и КАМАЗ сыграют в 6-м туре PARI Первой лиги в субботу, 15 августа. Матч в Красноярске на стадионе имени Ленинского комсомола начнется в 12.00 по московскому времени.

«Енисей» — КАМАЗ: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Енисей» — КАМАЗ отслеживайте в матч-центре «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 6-й тур.

15 августа, 12:00. Центральный (Красноярск)

Смотреть игру в прямом эфире можно в официальной группе Лиги PARI в социальной сети «ВКонтакте». Трансляция матча 6-го тура уже заявлена на платформе «VK Видео».

После 5-го тура Первой лиги «Енисей» занимал шестое место с 8 очками, его предыдущим соперником был «Текстильщик» (0:0). КАМАЗ набрал 1 очко и идет 17-м в таблице, в предыдущем туре челнинцы уступили «Волге» (1:2).

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