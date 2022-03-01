Пеле выписали из больницы. У него была инфекция мочевыводящих путей

Легендарного бразильского футболиста Пеле выписали из больницы, сообщает BBC 28 февраля.

81-летний бразилец проходит курс химиотерапии после удаления опухоли в толстой кишке.

14 февраля бывший нападающий сборной Бразилии вернулся в больницу, чтобы продолжить лечение, а 22 февраля врачи были вынуждены продлить госпитализацию Пеле после обнаружения инфекции мочевыводящих путей.