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Сегодня, 18:10

Пеле выписали из больницы. У него была инфекция мочевыводящих путей

Пеле выписали из больницы
Карен Саркисян
Корреспондент

Легендарного бразильского футболиста Пеле выписали из больницы, сообщает BBC 28 февраля.

81-летний бразилец проходит курс химиотерапии после удаления опухоли в толстой кишке.

14 февраля бывший нападающий сборной Бразилии вернулся в больницу, чтобы продолжить лечение, а 22 февраля врачи были вынуждены продлить госпитализацию Пеле после обнаружения инфекции мочевыводящих путей.

Источник: https://www.bbc.com/sport/football/60565423
Пеле
Сборная Бразилии по футболу
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