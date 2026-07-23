Барко станет игроком «Челси»

Полузащитник сборной Аргентины Валентин Барко перейдет из «Страсбура» в «Челси», сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход 22-летнего аргентинца полностью согласован. В ближайшее время он будет официально представлен в качестве игрока лондонского клуба.

Отмечается, что соглашение было достигнуто еще в мае, так как «Челси» и «Страсбур» являются клубами-партнерами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Барко в 40 миллионов евро.

Ранее Барко уже играл в Англии за «Брайтон», из которого перешел в «Страсбур» летом 2025 года.

В сезоне-2025/26 Барко сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 9 голевых передач. На ЧМ-2026 он сыграл 19 минут в матче против Иордании (3:1).