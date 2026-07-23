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Тренировку «Вулверхэмптона» пришлось отменить из-за акции протеста нападающего Арокодаре

Павел Лопатко

Нападающий «Вулверхэмптона» Толу Арокодаре вынудил отменить тренировку, отказавшись покинуть поле, сообщает BBC со ссылкой на источники.

По данным источников, 25-летний нигерийский футболист сел на газон и потребовал, чтобы клуб разрешил ему перейти в «Фиорентину».

Ранее «Вулверхэмптон» отклонил предложение клуба из Серии А, приняв предложение «Трабзонспора».

Действия Арокодаре привели к тому, что новый главный тренер Сезар Пейшоту отменил занятие 20 июля.

22 июля форвард не участвовал в товарищеском матче против «Мейденхед Юнайтед».

«На протяжении всей моей карьеры я всегда гордился тем, что веду себя профессионально и поддерживаю высочайшие стандарты тренировок. Моей главной целью всегда было готовиться как можно лучше, чтобы я мог вносить вклад в команду и клуб, когда меня вызывают.

Я все еще нахожусь по контракту с «Вулверхэмптоном», и моим единственным намерением является выполнять свои обязанности профессионально — тренироваться, делать свою работу и вносить вклад в команду в соответствии с этим контрактом», — написал Арокодаре в соцсети.

Арокодаре играет за «Вулверхэмптон» с сентябя 2025 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2025/26 в 43 матчах нападающий забил семь голов и отдал две результативные передачи.

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