Ли Кан Ин перейдет в «Атлетико»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Ли Кан Ин станет игроком мадридского «Атлетико», сообщает Marca.

По информации источника, сумма трансфера составит 35 миллионов евро. Также 5 миллионов евро могут быть выплачены в виде бонусов.

25-летний кореец уже прошел медицинское обследование и подпишет с мадридским клубом контракт до лета 2031 года.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Ли сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. На ЧМ-2026 он отметился одной результативной передачей в 3 играх.