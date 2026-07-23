Вратарь Слонина может перейти из «Челси» в «Страсбур»

Новый главный тренер «Страсбура» Уго Оливейра намерен сделать вратаря ключевой фигурой в построении игры команды, сообщает L'Equipe.

По информации источника, португальский специалист рассматривает вратаря команды как первого игрока, начинающего атаки. Философия тактики Оливейры основана на контроле мяча и выходе из обороны через короткий пас.

«Страсбур» хочет подписать голкипера «Челси» Габриэля Слонину, который должен подойти на эту роль.

Американский вратарь имеет действующий контракт с «Челси» до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

В сезоне-2025/26 Слонина провел 3 матча за молодежную команду «Челси», пропустив 4 гола.