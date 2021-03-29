Галактионов оценил силу Дании перед матчем молодежного чемпионата Европы

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа чемпионата Европы U-21 против Дании.

«Понятно, что поражение от Франции не очень приятное, мы нацеливали ребят на положительный результат. Качество игры, которую мы показали, в целом удобоваримое. Вопрос деталей и нюансов. Понятно, что для нас это неудовлетворительный результат, но сейчас самое главное — отбросить негативные эмоции. Мы готовимся с полной концентрацией. Необходимо было эмоционально футболистов разгрузить, поэтому одна группа восстанавливалась, другая — работала. Во вторник непосредственно будем готовиться к игре.

Тренерский штаб еще в Москве разобрал соперников — знал каждого игрока по линиям и звеньям. Во вторник проведем теоретическое занятие, донесем до них информацию. Дания — организованная, атлетичная команда, старается действовать во владение, хорошо использует взаимодействия, проникающие передачи. Те матчи, которые они здесь провели, показывают, что Дания — команда очень высокого уровня", — приводит слова Галактионова Sportbox.

Россия находится на 3-м месте в турнирной таблице группы С, набрав 3 очка. Дания с 6 очками располагается на 1-й строчке.

Матч между командами пройдет 31 марта и начнется в 19.00 (мск).