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Бывший главный тренер сборной России поделился мнением о выступлении российской молодежки на Евро-2021

19:25
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился мнением о выступлении российской молодежной команды на чемпионате Европы-2021. В первом туре группового этапа Евро россияне одолели Исландию (4:1) и проиграли Франции (0:2)

«Многие представители молодежки выступают в Премьер-лиге, находятся на хорошем счету в своих клубах, мы с ними связываем определенные надежды. Но в российском футболе в целом должны изменить свое отношение к результату, развитию. Неудачные выступления наших клубов в еврокубках ведь не являются случайными. Надо меняться, развиваться, и тогда российских игроков в Европе будет не три, а больше, и ценник на них вырастет», — сказал Игнатьев «Газете.Ru».

После двух туров группового раунда чемпионата Европы — 2021 российская молодежка занимает третье место в квартете С, уступая Дании и Франции. 31 марта подопечные Михаила Галактионова встретятся с лидерами группы.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/03/29/n_15798074.shtml

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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