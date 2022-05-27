«Ювентус» хочет расторгнуть контракт с Рэмси

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, туринцы рассматривают досрочное расторжение контракта с 31-летним валлийцем, которое рассчитано до лета 2023 года. Хавбек получает 7 млн евро в год.

Зимой 2022 года Рэмси был арендован «Рейнджерс». За шотландский клуб хавбек провел 13 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Также вместе с «Рейнджерс» Рэмси дошел до финала Лиги Европы, где валлиец не реализовал 11-метровый удар в серии пенальти.