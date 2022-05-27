Кавани не перейдет в «Салернитану»

Спортивный директор «Салернитаны» Вальтер Сабатини поделился мнением о возможном трансфере форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.

«Я не хочу обманывать наших фанатов. Кавани недосягаем, у него слишком высокая зарплата. С другой стороны, у Рибери есть автоматическое продление, и он хочет продолжать играть», — приводит слова Сабатини La Repubblica.

Ранее сообщалось, что Кавани не станет продлевать контракт с «МЮ».

35-летний уругваец перешел в «Манчестер Юнайтед» из «ПСЖ» осенью 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 19 матчей и забил 2 гола.