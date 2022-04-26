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Сегодня, 21:17

«Рома» готова продать Абрахама за 80 миллионов евро

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Рома» назначила цену за нападающего команды Тэмми Абрахама.

Как сообщает Football.London, клуб готов продать 24-летнего игрока за 80 миллионов евро. Одним из претендентов на форварда является «Арсенал».

Ранее сообщалось, что лондонский клуб может предложить за Абрахама только 59 миллионов евро.

Действующее соглашение английского футболиста с «Ромой» рассчитано до лета 2026 года. Он перешел в клуб в августе 2021 года из «Челси».

В текущем сезоне Абрахам сыграл за команду 46 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://www.football.london/arsenal-fc/transfer-news/arsenal-gabriel-jesus-tammy-abraham-23786273?_ga=2.136441392.1041354916.1650984973-259674639.1641575870
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