«Рома» готова продать Абрахама за 80 миллионов евро

«Рома» назначила цену за нападающего команды Тэмми Абрахама.

Как сообщает Football.London, клуб готов продать 24-летнего игрока за 80 миллионов евро. Одним из претендентов на форварда является «Арсенал».

Ранее сообщалось, что лондонский клуб может предложить за Абрахама только 59 миллионов евро.

Действующее соглашение английского футболиста с «Ромой» рассчитано до лета 2026 года. Он перешел в клуб в августе 2021 года из «Челси».

В текущем сезоне Абрахам сыграл за команду 46 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 5 результативных передач.